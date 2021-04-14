Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом

Летом столбики термометров почти на всей территории России будет около и выше нормы. Однако сделать точный прогноз на долгосрочную перспективу сейчас сложно.

В первую очередь такой прогноз актуален для жителей европейской части страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

«Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», — сказал синоптик.

Теплое лето, как добавил глава Гидрометцентра, также ожидается в Черноземье и на юге европейской территории России. При этом Вильфанд уточнил, что сейчас сложно сделать точный прогноз на долгую перспективу.

В Москве 13 апреля был установлен рекорд тепла. Воздух продолжит прогреваться, сообщила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она отметила, что такая теплая погода задержится в Москве на ближайшие два дня. Начиная с четверга температура начнет снижаться за счет смены одного антициклона другим. К выходным воздух охладится еще на пару градусов, что приведет к климатической норме, которая свойственна для первой половины апреля.