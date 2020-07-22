«Вирус адаптируется»: эпидемиолог Минздрава назвал срок начала второй волны COVID-19 в России

Вторая волна коронавируса может начаться в России в ноябре. Ее не избежать, однако выраженность сезонного разгула инфекции будет невысокой. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ, — ноябрь, декабрь, январь. Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению», — приводит «Интерфакс» слова Брико.

Эпидемиолог добавил, что коронавирус снижает вирулентность, так как ему «невыгодно убивать своего хозяина». Более серьезную опасность представляют новые вирусы. Брико подчеркнул, что все противоэпидемические мероприятия и ограничения по-прежнему важны.

С начала пандемии российские медики выявили 789 190 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавируса умерли 12 745 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первую российскую вакцину от 2019-nCoV могут официально зарегистрировать уже в начале августа.