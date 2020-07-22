Третий день подряд в России выявляют менее 6 тысяч случаев коронавируса

В России за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5862 человек из 83 регионов страны. Более четверти из них — 25,9% — переносят болезнь бессимптомно. Коронавирусную инфекцию с начала эпидемии выявили у 789 190 россиян.

Из больниц по выздоровлении выписали 572 053 жителей РФ, которые полностью вылечились после коронавируса. За последние 24 часа выздоровевших стало на 9669 больше.

Из-за COVID-19 за день умерли еще 165 пациентов. Всего скончались 12 745 человек.

В Москве подтвердили 638 случаев коронавируса. Показатель стал самым высоким за семь дней. На втором месте по выявленным заболевшим Свердловская область, где положительными оказались 234 теста на инфекцию. Третью строку занял Ханты-Мансийский автономный округ с 221 коронавирусным пациентом. Четвертой оказалась Нижегородская область (+217 зараженных), пятым — Санкт-Петербург (+186 подтвержденных случаев).

На 22 июля специалисты, по данным Роспотребнадзора, провели более 25,7 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки они сделали 255 тысяч тестов. Врачи оставили под наблюдением 267 171 россиянина: у них COVID-19 пока не подтвержден.

После пандемии Минтруд РФ займется вопросом обслуживания пожилых и инвалидов на дому. Проработать необходимые меры поручила вице-премьер Татьяна Голикова.

Экономика России и ее отдельно взятых регионов из-за пандемии пострадала. Бюджет Московской области, по предварительным расчетам, недополучит 130-150 миллиардов рублей прибыли. К восстановлению потерь в Подмосковье уже приступили.