Общество 10 декабря 2022, 17:20 Виктор Бут заявил о полной поддержке СВО на Украине Виктор Бут признался, что принял бы участие в СВО при возможности РИА «Новости»

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Вернувшийся в Россию после многолетнего тюремного заключения в США Виктор Бут заявил, что полностью поддерживает специальную военную операцию на Украине. Об этом он сообщил в интервью RT.

Россиянин признался, что и сам принял бы участие в СВО при наличии такой возможности. По словам Бута, при наличии необходимых навыков он отправился бы в зону военных действий не по призыву, а добровольцем.

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«Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал Виктор Бут.

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Самым невыносимым в заключении в американской тюрьме он счел крайне редкое общение с близкими. Надзиратели разрешали ему созваниваться с семьей не чаще одного раза в месяц.

Бут также обратил внимание, что в американской тюрьме нет русофобии.

Россиянина заключили в тюрьму США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в московском аэропорту. Ей дали девять лет тюрьмы за контрабанду наркотиков.