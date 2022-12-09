Мир 09 декабря 2022, 14:10 Виктор Бут не встретил русофобов в американской тюрьме RT: Виктор Бут дал первое интервью и рассказал, что не столкнулся с русофобией в тюрьме РИА «Новости»

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В обычной американской тюрьме нет русофобии. Заключенные и надзиратели отнеслись к Виктору Буту с симпатией и расспросили о родине. Россиянин рассказал об этом Марии Бутиной в своем первом после освобождения интервью, сообщил RT.

Мужчина рассказал, что отбывал срок в консервативных штатах, провинциальной одноэтажной Америке. В этих местах люди относятся к России с симпатией, интересуются ей, а не осуждают.

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«Так как [тюрьма] находится в таком, знаешь, традиционно, наверное, „красном поясе“ Америки, <…> я не встречался с такой русофобией», — сказал Виктор Бут.

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Он пришел к выводу, что на Западе рассчитывали после распада СССР расправиться с Россией, но этого не произошло. Страна решила жить независимо, принимать самостоятельные решения и развиваться по-своему. Виктор Бут сказал, что это шокировало страны Евросоюза и США.

Виктор Бут вернулся в Россию после многолетнего заключения в США по обвинению в поставке террористам оружия. Его выпустили на свободу в обмен на экстрадицию американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Обмен прошел в аэропорту Абу-Даби.