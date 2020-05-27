Видеочаты в «Одноклассниках» сделали доступными без регистрации

В «Одноклассниках» появились новые возможности в сервисе голосовых и видеозвонков. Теперь общаться можно и с теми пользователями, которые не зарегистрированы в социальной сети.

«Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке», — сообщили в «Одноклассниках».

Новая функция уже появилась в веб-версии соцсети, а также в мобильных приложениях iOS и Android. Для звонка нужно зайти в раздел сообщений и нажать кнопку «Начать звонок». После этого появится ссылка, которую можно разослать собеседникам.

Если пользователь не зарегистрирован в «Одноклассниках», то ему нужно будет после перехода по ссылке просто указать свое имя.

«Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут как общаться с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений», — объяснили в компании.

Во время самоизоляции пользователи стали чаще пользоваться видеозвонками. Только в «Одноклассниках» число таких звонков увеличилось на 39%. Соцсеть развивает сервис голосовых и видеозвонков с 2018 года. Пользователи могут устраивать онлайн-конференции на 100 участников, делать демонстрацию экрана и пользоваться другими функциями.