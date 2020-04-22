22 апреля 2020, 17:12
Эксперт считает, что «Одноклассники» оценят во время самоизоляции
Режим самоизоляции докажет удобство соцсети «Одноклассники». Так считает Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Об этом сообщило ИА НСН.
По его словам, «многие лица, принимающие решения, распределяющие бюджеты, пиарщики, маркетологи, сами там не сидят, поэтому, по их мнению, такой сети и не существует». При этом показатели по количеству пользователей «превосходят „Facebook“ по России».
«И, кстати, эта социальная сеть — та площадка, где люди умеют тратить деньги», — считает Терехов.
Эксперт добавил, «что карантин покажет, кто лучше подготовился к работе в виртуальном пространстве» и «лидеры могут поменяться буквально через несколько недель».