Эксперт считает, что «Одноклассники» оценят во время самоизоляции

По его словам, «многие лица, принимающие решения, распределяющие бюджеты, пиарщики, маркетологи, сами там не сидят, поэтому, по их мнению, такой сети и не существует». При этом показатели по количеству пользователей «превосходят „Facebook“ по России».

«И, кстати, эта социальная сеть — та площадка, где люди умеют тратить деньги», — считает Терехов.

Эксперт добавил, «что карантин покажет, кто лучше подготовился к работе в виртуальном пространстве» и «лидеры могут поменяться буквально через несколько недель».