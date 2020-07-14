Адвокат Ефремова оценил попавшую на видео попытку откупиться

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал видео, на которое попал разговор его подзащитного актера Михаила Ефремова с полицейским после ДТП в центре Москвы. Он предлагал заплатить, чтобы его отпустили.

В беседе с РБК Пашаев заявил: «Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп». В эфире телеканала «Россия-1» он подчеркнул, что Ефремов «абсолютно ничего не помнит».

Ранее достоянием общественности стали ролики, на которых Ефремов предлагает деньги полицейскому, а потом оскорбительным жестом реагирует не нежелание медперсонала разговаривать с ним во время экспертизы.

8 июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. Его водитель погиб в больнице от полученных травм.