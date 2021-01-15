Ветеринары одной из столичных клиник поставили ложный диагноз и отказались признавать ошибку

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» и ее пес Дэнни накануне Нового года попались на удочку к недобросовестным ветеринарам. Натали позвонила в ближайшую ветеринарную клинику — «Хвостики». Там по телефону сказали, что приема временно нет, но врач может приехать на дом.

Приехавший специалист сказал, что у собаки серьезное заболевание, возможно, даже рак. Нужно срочно взять анализы на гормоны — всего пять позиций, по 1500 за каждую.

Источник фото: телеканал «360»

«В итоге вместе с приемом получилось 8500, на этом доктор скрылся и перестал брать трубку, в клинике нам сказали, что помочь ничем не могут», — рассказывает корреспондент «360» Натали Владимирова.

Источник фото: телеканал «360»

Когда мы приехали по адресу, который указан на сайте клиники, оказалось, что там просто жилой дом. Как уверяют местные жители, ветклиники тут не было никогда, зато по телефону оператор бодро подтверждает, что «Хвостики» находятся по данному адресу, вот только прием в стационаре временно не ведут.

В итоге мы обратились в проверенную клинику с хорошими отзывами. Врач вынес вердикт после непродолжительного, но детального осмотра. Оказалось, что у собаки всего-навсего блохи.

Источник фото: телеканал «360»

Когда все же удалось снова вызвать врача, то повторное общение с ветеринаром закончилось не самым лучшим образом, да и деньги возвращать за ложные диагнозы и лишние анализы никто не собирается.

Источник фото: телеканал «360»

Смотрите подробности — в сюжете «360».