Покататься на хаски и увидеть Бэмби. Где в Подмосковье можно почувствовать себя жителем Севера

В деревне Шихово Дмитровского городского округа любой желающий может отправится на незабываемую прогулку на хаски. Корреспондент «360» на себе опробовала, каково это — побывать в роли жителя севера.

Зооферма находится всего в часе езды от Москвы. Здесь есть мини-зоопарк с кенгуру и обезьянками, горки, парк с оленями, но главная достопримечательность — это, конечно же, красивые хаски. В упряжке стоят шесть собак, которые могут развить скорость до 15 километров в час.

За этих собак можно не переживать. Они обожают бегать — особенно по заснеженным полям. Нагрузку на упряжку здесь контролируют. В санки сажают одного взрослого, можно взять ребенка. В перерывах межу катаниями псам дают отдохнуть, так что им точно не тяжело.

Круг на хаски стоит 1 500 рублей. Тискать ездовых собак нельзя — между сеансами катаний они должны отдыхать. Для этого здесь есть «Хаски-остров». На огороженной территории свободно живут четыре пса — их можно обнимать и гладить хоть целый день.

Только приготовитесь бороться за внимание собак с другими посетителями. На одного пса здесь сразу несколько желающих его обнять. Хаски особенно красивы в снегу, своем естественном пейзаже, а не где-то в квартире, взаперти.

Источник фото: «360»

Хоть от хаски и сложно оторваться, помимо них в Шихово еще много развлечений. По соседству с собаками здесь живет самый настоящий Бэмби. Корреспонденту «360» Елене Маркеловой разрешили зайти к оленям только в качестве исключения. Как выяснилось, местный Бэмби совсем не похож на мультяшного — он с раскидистыми рогами — вожак стаи. Но животные очень пугливые — остается только наблюдать за ними.

Следующий в очереди — контактный зоопарк. Здесь живут кенгуру-альбинос, мартышки, мини-пиги и страусы. Со своим угощением на ферму приезжать нельзя, но на входе предлагают взять специальный корм. При этом заходить можно не к каждому животному — не стоит забывать, что это — дикие звери, которые могут укусить.

На ферму приходить лучше к полудню, тогда можно застать выход страусов. Пару птиц выпускают из вольера на короткую прогулку. На Ферме Шихово особенно понравится тем, кто хочет получить дозу умиления, пообниматься с животными, а также семьям с детьми.

Добраться до фермы можно на машине. Нужно задать в навигаторе координаты: Дмитровский район, деревня Комаровка, 48. Или на общественном транспорте: от станции Лобня доехать на автобусе №505 до остановки «Каменка». Далее 15 минут пешком до указателя «Зооферма». Либо от Дмитрова на автобусе №503 до остановки «Каменка». Стоимость билетов в новогодние праздники: взрослый билет — 700 рублей, детский билет — 500 рублей. Действуют скидки и льготы.