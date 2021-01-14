Пушистая бригада делает людей добрее. Как корги Маруся попала в службу спасения Щелкова
«Маруся — это моя собака. Породы вельш-корги-пемброк. Полгода назад я ее привел в службу спасения», — рассказывает заместитель председателя КЧС г. о. Щелково Леонид Киселев.
Я не считаю ее собакой. Она — член семьи. Я никогда не отдыхаю без нее, никуда не езжу без нее
Леонид руководит Единой дежурной службой округа Щелково. Он рассказывает, что в день приходит до полутора тысяч звонков. А 60 процентов — это пожары и чрезвычайные ситуации.
«У нас здесь много опасных моментов возникает с водой. Потому что на территории много водоемов. У нас случаются завалы, много карьеров. Она может обнаружить человека под слоем земли», — говорит Леонид Киселев.
А вообще Маруся — бесстрашная собака, конечно, она не боится ни взрывов, ни собак других, ничего
У Маруси есть и свой инстаграм, его ведет Леонид Юрьевич. Жизнь у собаки-спасателя насыщенная — информации для постов достаточно. А вот зарплату за свои подвиги Маруся не получает.
«Для того, чтобы я ее сертифицированно брал на минно-взрывные, что она может делать отлично, я ее должен взять в штат отряда. Оформлять на довольствие я не хочу, потому что она и так, когда нужно, помогает», — говорит Леонид.
Но главный вклад, по мнению хозяина Маруси, в том, что она делает людей добрее.
Она счастлива, когда мы все счастливы. Ее любят многие, она живет этой любовью, и отдает в десять раз больше, чем получает, наверное