Пушистая бригада делает людей добрее. Как корги Маруся попала в службу спасения Щелкова

Источник фото: телеканал «360»

«Маруся — это моя собака. Породы вельш-корги-пемброк. Полгода назад я ее привел в службу спасения», — рассказывает заместитель председателя КЧС г. о. Щелково Леонид Киселев.

Я не считаю ее собакой. Она — член семьи. Я никогда не отдыхаю без нее, никуда не езжу без нее Леонид Киселев заместитель председателя КЧС г. о. Щелково, хозяин Маруси

Леонид руководит Единой дежурной службой округа Щелково. Он рассказывает, что в день приходит до полутора тысяч звонков. А 60 процентов — это пожары и чрезвычайные ситуации.

«У нас здесь много опасных моментов возникает с водой. Потому что на территории много водоемов. У нас случаются завалы, много карьеров. Она может обнаружить человека под слоем земли», — говорит Леонид Киселев.

Источник фото: телеканал «360»

А вообще Маруся — бесстрашная собака, конечно, она не боится ни взрывов, ни собак других, ничего Леонид Киселев заместитель председателя КЧС г. о. Щелково

У Маруси есть и свой инстаграм, его ведет Леонид Юрьевич. Жизнь у собаки-спасателя насыщенная — информации для постов достаточно. А вот зарплату за свои подвиги Маруся не получает.

«Для того, чтобы я ее сертифицированно брал на минно-взрывные, что она может делать отлично, я ее должен взять в штат отряда. Оформлять на довольствие я не хочу, потому что она и так, когда нужно, помогает», — говорит Леонид.

Но главный вклад, по мнению хозяина Маруси, в том, что она делает людей добрее.