facebook_pixel
    14 января 2021, 20:45

    Пушистая бригада делает людей добрее. Как корги Маруся попала в службу спасения Щелкова

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    Корги по кличке Маруся Леонидовна трудится на благо людей в службе спасения в Щелкове. Привел собаку на эту работу ее хозяин — Леонид Киселев. С особенностями службы маленькой и очень милой, но при этом отважной корги, знакомилась корреспондент «360».
    Пушистая бригада делает людей добрее. Как корги Маруся попала в службу спасения Щелкова | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Маруся — это моя собака. Породы вельш-корги-пемброк. Полгода назад я ее привел в службу спасения», — рассказывает заместитель председателя КЧС г. о. Щелково Леонид Киселев.

    Я не считаю ее собакой. Она — член семьи. Я никогда не отдыхаю без нее, никуда не езжу без нее

    Леонид Киселевзаместитель председателя КЧС г. о. Щелково, хозяин Маруси

    Леонид руководит Единой дежурной службой округа Щелково. Он рассказывает, что в день приходит до полутора тысяч звонков. А 60 процентов — это пожары и чрезвычайные ситуации.

    «У нас здесь много опасных моментов возникает с водой. Потому что на территории много водоемов. У нас случаются завалы, много карьеров. Она может обнаружить человека под слоем земли», — говорит Леонид Киселев.

    Пушистая бригада делает людей добрее. Как корги Маруся попала в службу спасения Щелкова | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    А вообще Маруся — бесстрашная собака, конечно, она не боится ни взрывов, ни собак других, ничего

    Леонид Киселевзаместитель председателя КЧС г. о. Щелково

    У Маруси есть и свой инстаграм, его ведет Леонид Юрьевич. Жизнь у собаки-спасателя насыщенная — информации для постов достаточно. А вот зарплату за свои подвиги Маруся не получает.

    «Для того, чтобы я ее сертифицированно брал на минно-взрывные, что она может делать отлично, я ее должен взять в штат отряда. Оформлять на довольствие я не хочу, потому что она и так, когда нужно, помогает», — говорит Леонид.

    Но главный вклад, по мнению хозяина Маруси, в том, что она делает людей добрее.

    Она счастлива, когда мы все счастливы. Ее любят многие, она живет этой любовью, и отдает в десять раз больше, чем получает, наверное

    Леонид Киселевзаместитель председателя КЧС г. о. Щелково