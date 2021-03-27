Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы, сообщил член Совета Федерации Валерий Рязанский. Об этом сенатор рассказал Ura.ru.

Парламентарий отметил, что все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексировали. Дополнительные выплаты получат ветераны ВОВ, материальная поддержка будет оказана из средств федерального бюджета. Ветеранам войны и труженикам тыла также выделят поддержку из региональных бюджетов, сообщил Рязанский.

Экономист Виталий Калугин заявил, что практически уверен в том, что ветеранам начислят дополнительные выплаты к 9 Мая. По его мнению, это произойдет непосредственно перед праздником. По его мнению, размер выплат составит 5–10 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышенную пенсию. Таким правом обладают в том числе участники ВОВ и ветераны труда.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%. Об этом ранее сообщили в правительстве РФ. Индексация затронет более 3,9 миллиона человек. После ее проведения средний размер страховой пенсии составит 10 183 рубля.