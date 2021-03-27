Россиянам напомнили о праве на повышенную пенсию

В России на повышенную пенсию могут рассчитывать несколько категорий граждан. Ее размер зависит от многих факторов, а сумма иногда повышается до 200% от минимального размера пенсионных выплат по старости.

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм», что повышенная пенсия ждет тех, кто отложил ее оформление после наступления официального пенсионного возраста.

Гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы положена удвоенная фиксированная часть пенсии. Аналогично дело обстоит с имеющими правительственные награды, олимпийскими чемпионами и заслуженными артистами. У участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда тоже есть право на повышенную пенсию.

Финогенова напомнила, что в России две системы пенсионного обеспечения. Государственное пенсионное обеспечение получают военные, государственные и федеральные служащие. А работавшим по трудовому договору с работодателем и за кого отчислялись взносы в ПФР положено обязательно пенсионное обеспечение.

«Первая финансируется напрямую из госбюджета, а вторая — из средств Пенсионного фонда», — пояснила финансист.

Пенсионеров она предложила разделить на две категории. К первой относятся россияне, которым положена повышенная фиксированная часть пенсии, а также люди с правом на расчет размера пенсии с повышающим коэффициентом к минимальному размеру пенсии по старости. Размер выплат здесь зависит как от срока выхода на пенсию, так и места работы, влияют на него возраст и состояние здоровья.

Вторую категорию представляют граждане с правительственными наградами, олимпийские чемпионы, заслуженные артисты, участники ВОВ и другие льготники.

«У них размер пенсии повышается на сумму, эквивалентную 50–200% минимального размера пенсии по старости в зависимости от обстоятельств», — заключила Финогенова.