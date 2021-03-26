Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют на 3,4% с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что социальные пенсии получают люди, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также выплаты положены пенсионерам с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

По данным кабмина, размер индексации рассчитывается исходя из прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Викторовна Бессараб ранее напомнила, что людям после 80 лет положено повышение фиксированной части выплаты к страховой пенсии на 100%. Кроме того, пожилые люди имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте города и на пригородных поездах. А еще им доступно бесплатное протезирование.