Ветеранам отменят плату за домашние телефоны

Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда перестанут платить за домашние телефоны. Такой подарок им сделали в честь 75-летия Победы.

«В преддверии 75-летия Победы „Ростелеком“ принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ, и поскольку „Ростелеком“ — это петербургская компания, для всех жителей блокадного города», — объявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации, его цитирует РИА «Новости».

Ветераны смогут пользоваться домашними телефонами бесплатно с 1 мая.

Для реализации этой идеи Осеевский попросил региональные власти помочь со списками ветеранов и блокадников. В пресс-службе «Ростелекома» добавили, что плату отменят после того, как сверят списки с данными властей субъектов России.

В честь 75-летия Победы ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременную выплату в размере от 50 до 75 тысяч рублей. Власти заверили, что для получения этой выплаты ветеранам не нужно будет писать никаких заявлений, деньги поступят автоматически.