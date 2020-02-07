Ветеранам и труженикам тыла выплатят по 50-75 тысяч в честь 75-летия Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременную выплату в честь 75-летия Победы. Указ уже подписал президент России Владимир Путин.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, идет речь о ветеранах ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.

По 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и «других мест принудительного содержания», вдовы и вдовцы погибших во времена войн с Финляндией, Японией и ВОВ, а также умерших инвалидов и участников Великой Отечественной.

Труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто выплатят по 50 тысяч рублей.

Единовременные выплаты произведут в апреле–мае. Президентский указ вступил в силу.

В Саратове ветераны получат отдельные выплаты из городского бюджета. Местные власти сэкономили на депутатских надбавках к пенсии и перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей.