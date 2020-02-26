«С благодарностью за Победу!» Подмосковным ветеранам поменяют газовое оборудование

Ветеран войны и блокадница — 97-летняя Мария Владимировна Кузьмина — до сих пор в строю и даже рисует картины. Специалисты Мособлгаза подарили и установили ей новую плиту, сама же виновница торжества пообещала нарисовать ко Дню Победы новое полотно.

Солнечный день, раннее утро — лучшее время ходить по гостям. Тем более, когда для этого есть несколько поводов. Мария Владимировна прошла войну и блокаду, а еще у нее день рождения. Но свой возраст, как и подобает любой солидной даме, виновница торжества сходу не раскрывает.

Встреча пошла слегка не по плану. Вместо того, чтобы получать подарки от генерального директора Мособлгаза, Мария Владимировна провела для него небольшую экскурсию. Для нее рисование — дело семейное. Отец был профессиональным художником, дальше за кисть взялась дочь. Шли десятилетия, квартира — превратилась в галерею.

Пока в гостиной изучают картины, на кухне — уже ведутся работы. В Мособлгазе проходит добрая акция к юбилею Победы. Специалисты организации готовы приехать к каждому ветерану Подмосковья, чтобы позаботиться об их газовом оборудовании. Где-то нужна элементарная проверка, а что-то — могут и заменить. Условия этой акции можно узнать на сайте mosoblgaz.ru или по телефону 8-800-200-24-09.

«Сегодня в рамках акции Мособлгаза мы приехали к Марии Владимировне и заменили ей старую плиту на новую», — сказал Александр Ефанов, сотрудник АО «Мособлгаз».

В гостиной, тем временем, вспоминали войну. Истории разные, но все чем-то похожие. Один народ — одна история Победы.

«Когда приходишь в гости к таким людям — сердце начинает биться по-другому. Понимаешь, насколько мы в долгу перед ними. Вспоминаешь те ужасы войны, вспоминаешь своих дедов, которые тоже не вернулись», — сказал Игорь Баранов, генеральный директор АО «Мособлгаз».

Когда встреча закончилась — плите тут же организовали проверку обедом. А сама именинница уже занята подбором эскиза. Пообещала картину к празднику — значит, так оно и будет.