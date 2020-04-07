Ветеранам не стоит участвовать в праздновании Дня Победы из-за коронавируса — Кремль
Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам, передает РИА «Новости». Участие ветеранов в праздничных мероприятиях он назвал «нецелесообразным». Песков подчеркнул, что все ветераны входят в возрастную группу риска по коронавирусу — а значит, присутствие на праздновании Дня Победы подвергнет их здоровье опасности.
Песков также отметил, что в Кремле рассматривают разные варианты празднования Дня Победы, однако решения переносить его из-за коронавируса пока не было. Он подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, и Кремль обязательно сообщит о принятом решении.
Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить пока о них преждевременно, потому что никаких решений на сегодня не принималосьДмитрий Песков.
По последней информации, в России зафиксировали 7497 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. 494 пациента выздоровели, еще 58 — скончались. Больше всего заболевших обнаружили в Москве — там COVID-19 заболели 5181 человек. За последние сутки в столице выявили 697 случаев коронавируса. По данным оперативного штаба столицы, больше половины новых пациентов младше 45 лет.