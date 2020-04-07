Больше половины москвичей, у которых за последние сутки диагностировали коронавирус, младше 45 лет. В столице подтвердился 697 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием. Среди 697 заболевших людей, которым больше 65 лет, оказалось всего 14,5% — причем 5% из них старше 80 лет. 34% новых случаев заражения выявили у людей от 46 до 65 лет.

Больше всего пациентов оказалось среди людей младше 45 лет — 51,5%. Из них 47,5% старше 18 лет, а еще 4% — дети.

Оперштаб Москвы отметил, что все новые пациенты, а также те люди, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей. По последней информации, в Москве новым типом коронавирусной инфекции заразился 5181 человек — в столице обнаружили больше всего пациентов. По данным на утро 7 апреля, в России зафиксировали 7497 случаев заболевания. Из них 58 человек скончались, еще 494 справились с болезнью.

7 апреля ФМБА России сообщило о начале клинических испытаний препаратов против коронавируса. Речь идет о трех лекарствах — «Мефлохине», «Гидроксихлорохине» и «Калидавире». Их планируют применять для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Испытания будут проводить только с письменного разрешения заболевшего COVID-19.