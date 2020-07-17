Ветерана из Тюмени нашли роющимся в помойке. Соцслужбы считают, что с ним все в порядке

Видео, где 92-летний ветеран Иннокентий Кузин копается в помойке, снял и выложил житель Тюмени. После этого к дедушке домой пришли социальные работники. В квартире все нормально, а холодильник полный. При этом ветеран и его родственники отказались от помощи.

«Как только появилась эта информация, социальные работники вышли — еще вчера вечером. Но дверь никто не открыл, поэтому повторно вышли сегодня утром. Иннокентий Иванович находился дома, соцработники зашли, посмотрели и оценили обстановку. В доме все нормально. Холодильник, в том числе и морозилка, заполнены продуктами. Параллельно социальные работники связались с родственниками. У Иннокентия Ивановича два сына, две снохи, внуки и правнуки», — рассказала «360» пресс-секретарь Департамент социального развития Тюменской области Лариса Спицына. Она поделилась, что ветерану и его семье предлагали помощь, но они отказались.

«К сожалению, и сам ветеран, и его родственники категорически отказались от любых социальных услуг», — отметила Спицына. Но она рассказала, что социальные работники оповестили поликлинику и психоневрологический диспансер, откуда врачи пришли к дедушке сегодня. Семья Кузьмина рассказала социальной службе, что ветеран все делает сам.

«Со слов родственников, Иннокентий Иванович живет самостоятельно по своему собственному желанию. Пенсией он распоряжается сам. Он выходит гулять на улицу, приобретает продукты. Родственники нас заверили, что навещают его ежедневно и оказывают ему необходимую помощь — уборку, готовку, доставку продуктов», — поделилась Спицына. Пресс-секретарь не смогла объяснить, почему ветеран рылся в помойке. Личность ветерана хорошо известна в Тюмени. Дедушка был первооткрывателем Новопортовского месторождения газа и известным буровым мастером.

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