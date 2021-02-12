Ветеран Игнат Артеменко не стал лично участвовать в заседании по делу Навального

Ветеран Игнат Артемьев, в клевете на которого обвиняют Алексея Навального, отказался от дальнейшего личного участия в процессе. Все показания, данные на предварительном следствии, остаются в деле.

К ходатайству Артеменко приложил медицинскую справку из поликлиники Департамента здравоохранения Москвы. В ней указано, что ветеран страдает большим количеством болезней — гипертония, почечная недостаточность, ревматизм.

«Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо. Ему вызвали скорую, он отказывается от личного участия в процессе», — заявила судья.

В письменном заявлении врача из поликлиники указано, что ветерану не рекомендуется продолжать участвовать в судебных заседаниях. Многие болезни. по его словам, у Игната Артеменко обострились после слов Навального.

Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям подсудимого в суде.