Ветерану стало плохо на суде с Навальным. Ему вызвали скорую

Заседание Бабушкинского районного суда по делу о клевете с участием блогера Алексея Навального прервали. Потерпевшему — ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко — стало плохо, и ему вызвали скорую. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Ветеран принимает участие в заседании по видео-конференц-связи. В ходе разбирательства он потребовал от обвиняемого извинений.

«Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем родины, это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной», — заявил Артеменко.

Уголовное дело о клевете в отношении Алексея Навального завели после того, как он прокомментировал видеоролик, в съемках которого принял участие ветеран Игнат Артеменко. Видео было посвящено будущему голосованию по поправкам к Конституции. Максимальное наказание по статье «Клевета» составляет два года лишения свободы.