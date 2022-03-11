Стало известно, когда McDonald’s вновь откроется в России

Рестораны McDonald’s закроются в России 14 марта, но могут вновь открыться через полтора месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

«Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней», — рассказал собеседник агентства.

Американская компания McDonald’s 8 марта объявила о том, что временно закроет в РФ 850 ресторанов быстрого питания. В корпорации заявили, что ее ценности не позволяют в настоящее время продолжать работу в стране.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал «принципиальный и жесткий» ответ иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка. Медведев добавил, что вернуться им будет непросто.

Члены Национальной ассоциации кулинаров России готовы за три месяца разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов для сетевых заведений общепита, в том числе тех, которые могут заменить McDonald`s. Надоевший многим фастфуд могут заменить национальными блюдами, а импортные газированные напитки — натуральными лимонадами на травах.