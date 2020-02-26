«Весело резвилися». В пермском детсаду включили песню о водке на Масленицу

В пермском детском саду «Гармония» на праздновании Масленицы включили песню об отравлении водкой, пивом и вином. В мэрии происшествие списали на выбор музыкального руководителя.

Пермским детям включили песню группы «Балаган лимитед» со словами: «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, отравилися». На кадрах, которые опубликовал сайт 59.ru, видно, как взрослые под рефрен о водке бойко дерутся подушками на глазах у воспитанников детского сада №421 «Гармония».

«В настоящее время руководитель дошкольного учреждения „Гармония“ издал приказ о проведении служебного расследования, в рамках которого рассматривается вопрос о дисциплинарных мерах к ответственным за мероприятие и осуществление контроля», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии добавили, что контроль за композициями осуществляет методист и музыкальный руководитель детского сада.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова предложила создать в школах и детских садах комиссию, которая будет выбирать песни при подготовке мероприятий, чтобы они соответствовали идее и возрасту участников. Это, по ее мнению, позволило бы избежать подобных инцидентов.

В детском саду «Гармония» комментировать выбор песни не стали.