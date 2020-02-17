Воспитатель детсада в Поморье таскала детей за волосы и раздавал пощечины

Жестокие методы воспитания привели сотрудницу детского сада «Радуга» из Новодвинска Елену Пономареву на скамью подсудимых. От ее действий постоянно страдали четверо воспитанников.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Архангельской области, воспитательница неоднократно за волосы уводила детей с улицы в столовую или в игровую комнату, где оставляла малышей одних. Не обходилось и без рукоприкладства.

Одну из девочек недовольная воспитательница ущипнула за щеку и ударила по лицу. Мальчику, который не послушался указания женщина шприцом залила в ухо воду.

Руководство детского сада не реагировало на поведение воспитателя и не сообщало о жестоком обращении с детьми в правоохранительные органы. Отвечать за их бездействие будет глава муниципального образования «Город Новодвинск». Он уже получил представление прокуратуры.

Против воспитательницы правоохранители завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сегодня прокурор утвердил обвинительное заключение и передал его в мировой суд Новодвинска.

Однако теперь, по новым правилам родителям пострадавших детей будет легче перевести их в другой детский сад.