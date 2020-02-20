Детсадовцам в Краснодаре раздали муляжи гранат и автоматов

Некоторые пользователи в Сети высказали критику подобных мероприятий для дошкольников.

Заведующая детским садом № 24 в станице Кавказская Марина Починок рассказала, что мероприятие было приурочено к 75-летию Победы. Его провел военно-патриотический центр «Патриот».

«Ничего там боевого, огнестрельного и того, что может нанести детям вред, — объяснила заведующая. — Это не боевое оружие — муляжи. На уроках в школах детям вот показывают, дают. Первый раз у нас мероприятие такое было. Понравилось всем».