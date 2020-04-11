Вернувшиеся из Ларнаки россияне показали место обсервации в Подмосковье. Видео

Российские туристы показали комнаты, в которые их заселили в Подмосковье на время изоляции. Все новоприбывшие сейчас обязательно должны просидеть на карантине 14 дней.

Туристы вернулись в Россию из кипрской Ларнаки вечером 10 апреля. После прибытия их отправили в отель в Подмосковье.

По их словам, условия хорошие. Судя по кадрам, номера очень чистые, обставлены всей необходимой мебелью и техникой. В номере есть туалетная комната с ванной, телевизор, отдельные гостиная с диваном и креслами и спальная.

Обсерваторы в России — помещения, которые специально приспособили для изоляции людей, которые прилетели из стран, где бушует коронавирус. Туристов встречают представители Роспотребнадзора. Потом их отвозят к местам проживания или временного пребывания для недопущения распространения COVID-2019. Люди размещаются по одному или семьями, они обеспечены питанием, их ежедневно осматривают.

Жители Москвы и Подмосковья, а также ближайших регионов, которые живут не дальше 400 километров от столицы, могут провести изоляцию у себя. Их развозят по домам.

После возвращения из-за границы туристы должно обязательно соблюдать 14-дневную изоляцию, чтобы не допустить распространения коронавируса. Полеты в Россию и из России сейчас запрещены, но для застрявших путешественников МИД и авиакомпании организуют специальные рейсы. Чтобы попасть на них, нужно подать заявку через сайт «Госуслуги», там есть специальная форма.

За границей находятся не меньше 25 тысяч туристов, которые хотят вернуться в Россию. Пока они ждут свои вывозные рейсы, МИД поручено обеспечивать их материальной помощью. В день выплачивается 2400 рублей на взрослого и 1600 на ребенка в возрасте до 14 лет.