Живущим 10 дней в аэропорту Сеула россиянам привезли фрукты и пледы. Видео

Российские туристы застряли в Сеуле. В беседе с «360» они рассказали, что уже 10 дней живут в аэропорту Инчхон. Из-за ситуации с коронавирусом россияне не смогли покинуть страну. Рейс авиакомпании «Аврора» отменили.

Туристы 10 апреля встретились с представителем посольства РФ в Сеуле и признались, что им страшно находиться в неизвестности.

«Наступает такое время, когда люди уже начинают просить таблетки — и не просто успокоительные», — заявила одна из живущих в аэропорту женщин.

По словам туристов, сейчас авиаперевозчик старается получить разрешение на вылет. Представительство «Авроры» держит связь с россиянами. Новую информацию авиакомпания обещала сообщить не раньше понедельника. На 10 апреля вылета нет.

Российские дипломаты поддерживают оказавшихся в трудной ситуации соотечественников. В пятницу туристам передали яблоки, бананы мандарины, пледы и зубную пасту.

По информации посольства РФ в Южной Корее, в здании аэропорта Инчхон находятся «около 50 человек, не имеющих местожительства в республике и достаточных финансовых средств для размещения в гостиницах». В диппредставительстве уточнили, что в транзитной зоне воздушной гавани еще порядка 40 граждан России, летевших из третьих стран.

Авиакомпания «Аврора» заявила, что технические возможности для осуществления рейса у нее есть. Перевозчик напомнил, что российские власти утвердили особый порядок вывоза россиян на родину.

С 4 апреля РФ приостановила вылеты за границу для эвакуации соотечественников из-за рубежа. Подобные меры приняты для защиты здоровья россиян и борьбы с распространением коронавируса в стране.