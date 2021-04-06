«Верю, что со мной ничего не произойдет». Жертва скопинского маньяка получила госзащиту

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова сообщила «360», что получила госзащиту. После интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым девушка чувствовала себя в опасности.

«Я подавала в СК заявление на открытие нового уголовного дела на Мохова в связи с интервью Ксении Собчак. Я слышала угрозы в свой адрес. Заявление приняли, и плюс еще было заявление на предоставление мне госзащиты. На прошлой неделе были улажены все формальности. Госзащиту мне предоставили», — рассказала она.

По словам Мартыновой, теперь она и ее семья находятся в безопасности.

«Не переживаем за то, что с ним можно как-то встретиться, что он может что-то мне причинить. Единственное, я не могу уточнить конкретные меры, потому что это гостайна. Для меня было важно не думать о том, сможет он мне что-то сделать или не сможет», — призналась жертва маньяка.

Екатерина Мартынова отметила, что у нее в приоритете стояло получение госзащиты, чтобы как раз эти страшные мысли исключить из своей жизни.

«Я очень верю, что со мной ничего не произойдет и никакого покушения не будет. Чувство защищенности от государства придает уверенности», — пояснила собеседница «360».

Девушка также прокомментировала штраф Мохова на 1200 рублей за нарушение надзора. Эту сумму она назвала смешной.

«В связи с тем, что он поучает такие гонорары за интервью, для него это мизерная сумма, которая не причинит никаких беспокойств. В следующий раз он тоже может куда-нибудь поехать, потому что штрафом отделается», — объяснила Мартынова.

Во вторник должно было состояться заседание суда по рассмотрению возможных новых ограничений административного надзора. Но скопинский маньяк на него не явился.