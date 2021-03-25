Компания отказалась от рекламы у Собчак после интервью с Моховым

Компания — дистрибьютор тестов на коронавирус «Авивир» отказалась от размещения рекламы у Ксении Собчак после того, как телеведущая разместила интеграцию компании в своем интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом сообщило «МБХ медиа».

Глава отдела маркетинга компании Михаил Василенко рассказал, что с представителями Собчак договорились о размещении интеграции в одном из выпусков ее шоу на YouTube. Предполагалось, что это произойдет в «политически нейтральном интервью». Но вставка рекламы в выпуск со скопинским маньяком не удовлетворила заказчика.

«Последующие рекламные посты были приостановлены», — сообщил Василенко.

Представитель «Авивира» отметил, что с Собак не заключали долгосрочный контракт. Это был договор на разовую рекламную публикацию.

«Мы не могли заранее узнать, в каком видео появится рекламный ролик. Для нашей компании это крайне негативный опыт», — сказал Василенко.

Интервью, которое Ксения Собчак взяла у скопинского маньяка, в 2000 году похитившего двух школьниц, которых он три с половиной года держал в своем подвале и все это время насиловал, вызвало широкий общественный резонанс. Одна из жертв Мохова, Екатерина Мартынова, ранее рассказала «360», что собирается обратиться в прокуратуру после новых высказываний Мохова.