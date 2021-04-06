Скопинский маньяк не пришел на заседание суда по иску полиции
Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел на заседание суда по рассмотрению возможных новых ограничений административного надзора. Об этом сообщило РИА «Новости».
Заседание по делу Мохова проходит в Скопинском районном суде Рязанской области. Полиция ранее обратилась с иском, попросив установить для Мохова дополнительные ограничения. О каких именно ограничениях шла речь, не уточнялось. Предположительно, Мохову могут запретить общаться с журналистами.
Мохов отсидел 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, которых он почти четыре года держал в заточении в подземном бункере. Скопинский маньяк вышел на свободу в марте 2021 года. После того как он дал интервью Ксении Собчак, одна из жертв Мохова, Екатерина Мартынова, попросила о госзащите, заявив, что его поведение представляет угрозу для ее жизни и безопасности. Мартынова рассказала, что Мохов пытался добавить ее в друзья в социальной сети. А в интервью Собчак он говорил, что хотел бы снова с ней встретиться.
Накануне стало известно, что Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение надзора.