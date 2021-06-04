Венгрия обратилась к РФ для взаимного признания сертификатов вакцинации

Венгрия и еще несколько стран обратились к России для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Несколько стран обратились, в частности Венгрия», — процитировало Мурашко РИА «Новости».

Мурашко также добавил, что признание сертификатов с Венгрией готовы рассмотреть. Несколько дней назад министр сообщил, что заболеваемость COVID-19 идет на спад в России. По его словам, третьей волны коронавируса в стране не будет. Он также заявил, что введение послаблений в стране станет возможным после вакцинирования 60% населения. Возможно, в этом случае правительство разрешит россиянам снять защитные маски.

По словам академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко, осенью коронавирусом будут чаще заражаться, если темпы вакцинации останутся на низком уровне. Прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая, пояснил он. По последним данным, полный курс вакцинации прошли более 10 миллионов россиян.