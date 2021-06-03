Онищенко предупредил о росте заболеваемости ковидом к осени при низком уровне вакцинации

Осенью коронавирусом будут чаще заражаться, если темпы вакцинации останутся на низком уровне. Об этом сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Поскольку он (коронавирус — прим. ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только ковидом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — процитировало РИА «Новости» слова Онищенко.

Он также отметил, что если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то произойдет рост заболеваемости. Прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая, пояснил эксперт.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что сейчас заболеваемость COVID-19 идет на спад в России. Он подчеркнул, что третьей волны нет. Мурашко добавил, что ведение послаблений в стране станет возможным после вакцинирования 60% населения страны. Возможно, в этом случае правительство разрешит населению снять маски. По последним данным, полный курс вакцинации прошли более 10 миллионов россиян.