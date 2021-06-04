РАН выступила против появления ковид-диссидентов на госканалах

Ковид-диссиденты не должны появляться на государственных телеканалах. Их выступления могут влиять на решение россиян вакцинироваться.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в России небольшие показатели привитых от коронавируса не из-за недостаточной информированности, а из-за ковид-диссидентства. Об этом он заявит в интервью РИА «Новости» во время Петербургского международного экономического форума.

«Бывают ситуации, когда люди вроде бы от науки, от медицины в своих выступлениях, может быть, в пылу полемики или еще чего-нибудь допускают такие высказывания, после которых народ может сказать: «Если профессор-медик, светило, говорит такое, значит, вирус, вакцинация — это все фигня», — сказал Сергеев.

Он отметил, что государственные каналы для таких выступлений дают лучшее время, но такие передачи, по его мнению, заставляют россиян сомневаться, делать ли ему прививку.

Сергеев добавил, что если есть государственная политика в области вакцинации, то за выступлениями на государственных каналах нужно следить.

«Я не призываю, чтобы того или иного человека не допускали до ток-шоу, но, по крайней мере, должны быть какие-то обращения к нему. Мне кажется, все-таки государственные средства массовой информации должны больше работать здесь», — добавил он.