Венгрия и Россия заключили договор на поставку «Спутника V»

Россия будет поставлять в Венгрию отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с венгерской стороной, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — сказал Мурашко. Его процитировал ТАСС.

Российский «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее уже успешно применяют в России. Также известно, что о приобретении препарата задумались в Мексике. Аргентина планируют запустить в производство «Спутник V» в 2022 году. Также вакцина уже зарегистрирована в в Белоруссии, Сербии, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине.

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. Для прививок используют «Спутник V» и вакцину «ЭпиВакКорона». На подходе и третий препарат от Центра имени Чумакова. Он уже подал документы на регистрацию в Минздрав РФ.