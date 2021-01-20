Новые препараты от COVID-19 зарегистрировали в России

В наступившем 2021 году в России зарегистрировали три «ярких препарата» для лечения от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году. <…> Таких вот ярких сегодня около трех препаратов», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко на заседании Совфеда.

Он добавил, что Минздрав получил от Центра имени Чумакова документы для регистрации своей вакцины от коронавируса. Их отправили на экспертизу. Когда она закончится, специалисты будут решать вопрос о государственной регистрации препарата. Мурашко подчеркнул, что с начала недели в гражданский оборот ввели более 375 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи.

В России началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти планируют привить более половины россиян без учета переболевших и детей.