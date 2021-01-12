Мексика решилась на приобретение 24 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Мексиканские власти решили купить порядка 24 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Предварительные договоренности уже достигнуты.

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил о намерении страны во время пресс-конференции, на которой рассказал об итогах визита в Аргентину, где организуют производство препарата. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы провели встречу с российскими официальными лицами, как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине, и достигли некоторых предварительных соглашений», — подчеркнул Лопес-Гатель.

Он заметил, что договоренности позволят мексиканскому правительству получить произведенную по патенту от НИЦ имени Гамалеи вакцину.

«Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек, поскольку схема вакцинации „Спутник V“ предусматривает использование двух доз», —пояснил заместитель министра.

Мексиканская сторона получила недостающую информацию о безопасности и эффективности препарата как раз в ходе визита в Аргентину. Это уменьшило обеспокоенность ряда медицинских сообществ Мексики о «Спутник V».

Российскую вакцину планируют запустить в производство в Аргентине во втором квартале 2022 года.