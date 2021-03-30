Ведущий Первого канала написал заявление в прокуратуру на Моргенштерна

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко написал на рэпера Моргенштерна заявление в Генеральную прокуратуру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Телеведущий отметил, что накануне в студии программы обсуждали очередное «мерзкое видео», после которого он решил привлечь исполнителя к ответственности.

По мнению Осташко, творчество Моргенштерна попадает под статьи Уголовного кодекса «Вовлечение в занятия проституцией» и «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». О какой именно композиции идет речь, телеведущий не уточнил.

С критикой Моргенштерна уже выступали российские бойцы Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов. Они назвали рэпера бесом и потребовали появления специального органа, который «очистит всю эту грязь с экранов».

Для Моргенштерна судебные разбирательства могут стать нормой. На минувшей неделе Кировский районный суд Уфы взыскал с исполнителя 300 тысяч рублей по иску автора песни «Владимир Путин — молодец» Олега Лихачева. Он обвинил рэпера в плагиате.