Суд Уфы взыскал с Моргенштерна штраф за плагиат

Кировский районный суд Уфы взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей. Рэпер получил штраф за плагиат песни шоумена Олега Лихачева. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Кировский районный суд Уфы обратился московский шоумен Олег Лихачев. Он подал иск о защите авторских прав к рэперу Алишеру Валееву, который известен под именем Моргенштерн. Лихачев заявил, что музыкант незаконно использует его песню «Владимир Путин — молодец» и потребовал взыскать компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, он попросил суд обязать Моргенштерна прекратить использовать композицию в своей деятельности и публично извиниться.

Заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, однако видеосвязь не установили. В результате судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично.

«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева „Владимир Путин — молодец“ и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — процитировало агентство слова судьи.

При этом суд отказал Лихачеву в публичном извинении Моргенштерна.