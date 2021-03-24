Нурмагомедов назвал Моргенштерна «грязью с экранов»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Александра Шлеменко, который назвал «бесом» рэпера Моргенштерна. Боец подчеркнул, что ждет появления в стране специального органа, который будет «чистить всю эту грязь с экранов».

Об этом Нурмагомедов написал в своем Instagram. Хабиб сделал репост поста Александра Шлеменко, в котором тот называет Моргенштерна «чертом» и «бесом», а также призывает запретить концерты рэпера. Нурмагомедов подчеркнул, что спортсмен прав. Бывший чемпион UFC уточнил, что сейчас поменялись ценности, но самое страшное в этой ситуации — влияние на детей. Он добавил, что чужих детей не бывает.

Источник фото: Instagram

«Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов», — написал Хабиб.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла признаки нарушения законодательства в рекламе Альфа-Банка с участием Моргенштерна. По мнению ведомства, ролик создал «вызывающий и непристойный» образ сотрудниц банка, который не соответствует действительности. В ФАС также подчеркнули, что девушки появились в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, из которого «виднеется нижнее белье».

Вскоре после этого банк взял Моргенштерна на работу. Специально для него придумали должность директора по работе с молодежью. Директор по маркетингу Альфа-Банка подчеркнул, что Моргенштерн будет, как и все, ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты своей деятельности.