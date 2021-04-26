Ведущая «Оскара» напомнила о приговоре по делу Джорджа Флойда

Одна из ведущих церемонии «Оскар» актриса и режиссер Анджела Бассетт открыла награждение 93-й премии в области киноискусства со слов о приговоре бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. В этом году список номинантов премии стал одним из самых разнообразных по расовому признаку.

Трансляцию церемонии вручения ведет телеканал ABC.

«Мы все собрались здесь сегодня благодаря тому, что случилось в Миннеаполисе. Если бы события там повернулись по-другому, я бы тут не в туфлях стояла, а маршировала по улице в кроссовках», — сказала она.

Список номинантов в этом году стал одним из самых разнообразных в расовом плане. За роль второго плана получила «Оскар» южнокорейская актриса Юн Е Джон за фильм «Минари». В номинации «Лучший режиссер» победила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». Она стала второй женщиной в истории премии, получившей эту награду.За лучшую мужскую и женскую роли поборются темнокожие актеры.

Ранее в Миннеаполисе полицейского Шовина 20 апреля суд присяжных признал виновным в непредумышленном убийстве Флойда. Приговор бывшему полицейскомумогласят 16 июня. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.кино