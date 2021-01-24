Вдова Грачевского рассказала, что помогает ей держаться после смерти мужа

Обращение к умершему мужу опубликовала на своей странице в Instagram вдова Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская. Она написала, что даже спустя неделю после похорон не может поверить в его уход.

Источник фото: Instagram.com/belotserkovskaia_official

По ее словам, во время каждого посещения могилы у нее останавливается жизнь. В первой части своего послания Белоцерковская призналась, что до сих пор любит Грачевского. В следующем слайде она опубликовала фотографию маленького сына.

«Спасибо тебе за это чудо, если бы не было его, я бы не знаю, что со мной было», — подписала Белоцерковская.

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер в возрасте 71 года в одной из московских больниц. В декабре 2020 года он заразился коронавирусом. Когда его состояние ухудшилось, его госпитализировали.

С 29 декабря Грачевский находился в реанимации. Врачи ввели его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя какое-то время ему стало лучше, но после состояние резко ухудшилось, а спустя три дня он скончался.

Церемония прощания прошла в Доме кино. Оттуда траурная церемония отправилась на Троекуровское кладбище.