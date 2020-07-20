«Важное географическое открытие»: российские школьники нашли остров в Арктике

Школьники изучили спутниковые снимки и нашли новый остров в районе архипелага Новая Земля. Осенью туда планирует отправиться совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Северного флота.

«Не секрет, что в Арктике становится теплее, ледники отступают и на их месте обнаруживается суша. Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты. Безусловно, это важное географическое открытие», — отметил начальник управления штаба Северного флота полковник Сергей Чуркин.

Открытие сделали восемь школьников проектной группы «РискСат». Ученики живут в Троицке, Туле, Дедовске, Веневке, Гатчине, Петербурге и Якутске. Они изучали снимки спутников в дистанционном режиме. Как выяснилось, остров образовался после обрушения ледяной перемычки между Северным островом и ледником Вилькицкий Южный. Площадь нового острова составляет 5,6 гектара, а высота достигает 27 метров.

Специалисты РГО и Северного флота планируют изучить остров в рамках экспедиции, которая пройдет с августа по октябрь 2020 года. Остров сфотографируют, а если позволит ледовая обстановка, то участники экспедиции проведут более точные измерения.