Большая норильская экспедиция: как РАН будет изучать Арктику

В конце июля на Таймыре стартует Большая норильская экспедиция — первое комплексное исследование Арктики, участие в котором примут 14 институтов Сибирского отделения Российской академии наук.

За пять месяцев (с июля по ноябрь 2020 года) группа ученых планирует изучить изменения в экологии региона и дать рекомендации крупным предприятиям по наилучшим природосберегающим решениям.

Лидер промышленного развития региона — компания «Норникель» — уже прокомментировала информацию об экспедиции, отметив, что осознает свою ответственность и намерена пересмотреть существующий подход к промышленной экологии.

«Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. «Для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений».

В свою очередь, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН Николай Юркевич подчеркнул, что объект этого исследования, а именно Норильский промышленный район, уникален по своей сути. «Схожие климатические условия мало где есть в мире», — отмечает он. «И уж тем более, там нет такой активной хозяйственной деятельности, как в России. Поэтому сейчас мы хотим оценить экологическую обстановку на Таймыре и разработать там новые принципы хозяйствования».

Работа, как заявлено организаторами, будет проводиться с учетом отечественных наработок и опыта других стран, ведущих добычу ресурсов в полярных широтах. А в состав отряда войдут специалисты разных направлений — от геологии и ботаники до экономического прогнозирования.

«Сегодня мы уверены, что лишь объединив компетенции ведущих институтов Сибирского макрорегиона, можно рассчитывать на эффективный прикладной результат, который будет действительно востребован российскими компаниями, оперирующими в этом регионе», — говорит научный руководитель экспедиции, председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

По его словам, детальное изучение биоразнообразия, инженерных и геокриологических условий позволит сформировать целостную картину антропогенных и природных изменений в Арктической зоне России, а значит и грамотно выстроить дальнейшее взаимодействие с природными объектами.