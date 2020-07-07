Спящие агенты в мерзлоте. Таяние ледников может выпустить вирусы, которые убивали древних животных

Вечная мерзлота теплеет. В некоторых местах протайка увеличивается на два сантиметра в год, а это очень много. Исследования ученых показали, что где-то в недрах льдов таятся вирусы, которые могут разморозиться. Человечество в опасности?

О потеплении климата и таянии вечной мерзлоты, а также о последствиях этих процессов напомнил старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов, передает РИА «Новости».

Станция на протяжении 30 лет исследует изменения климата. С 1990 года концентрация углекислого газа в атмосфере изменилась, поднявшись с отметки 360 до 410. Также выросло количество метана в атмосфере. Все это сделало вечную мерзлоту более теплой, а за последнее десятилетие температура поднялась на градус, а местами на два.

В вечной мерзлоте летом в зависимости от ландшафта оттаивает грунт небольшой толщины. Если раньше эта толщина не превышала метра, то теперь она больше.

Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. <...> Была огромная мамонтовая экосистема с животными — мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает Сергей Давыдов.

Об этом уже говорили ученые из Государственного университета Огайо и Центра вирусологии Университета Небраски-Линкольна, которые в 1992 и 2015 годах провели бурение вечной мерзлоты в Тибете. В ледниках возрастом 15 тысяч и 520 тысяч лет обнаружили 33 вируса, 28 из которых ранее не были известны науке. Ученые выдвинули тезис, что таяние льда может выпустить патогены в окружающую среду.

Похожий случай уже был в 2016 году на Ямале. Тогда в растаявшей вечной мерзлоте оказалась туша оленя, зараженного сибирской язвой. Из-за этого в больницу попали десятки людей, погибли ребенок и 2,5 тысячи оленей.

Вечная мерзлота — это не какие-то отдаленные зоны, которые находятся на огромном расстоянии от населенных пунктов. Она распространена на севере Америки, Европы, Азии. Самые дальние районы, где есть вечная мерзлота, это на островах Северного Ледовитого океана и в Антарктиде.

Источник фото: Pixabay

Опасны ли неизвестные вирусы?

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн по просьбе «360» объяснил, стоит ли человечеству переживать из-за вирусов, которые таятся в вечной мерзлоте. По словам специалиста, проблема вирусов во льдах уже старая. Например, ученые пытались извлечь вирус натуральной оспы из вечной мерзлоты, но сделать это не удалось. То же самое пытались сделать с вирусом гриппа, который был возбудителем испанки в 1918-1919-х годах. Тогда не нашли живого патогена, но получили РНК и определили ее нуклеотидную последовательность.

Сказать, что они (вирусы в вечной мерзлоте — прим. ред.) обязательно должны представлять опасность для человека или есть вероятность опасности, — это вряд ли. Скорее всего, это вирусы животных, бактерий. В первую очередь бактерий. Большая часть вирусных частиц, которые на Земле есть, это вирусы бактерий. Их очень много Анатолий Альтштейн.

Источник фото: Pixabay

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов в беседе с «360» отметил, что подобные инфекционные агенты открываются постоянно и некоторые действительно представляют опасность для людей. Более того, в мерзлоте существуют даже огромные по размеру агенты, которые лежат там тысячи лет.

Ершов объяснил, что вирусы распространяются не только на человека, но и на животных, растения и даже бактерии. Последних агентов открыли примерно 100 лет назад и начали их активно изучать, однако такие вирусы убивают только бактерии. Важно понимать, что в вечной мерзлоте человек, растение или животное не являются хозяевами. Там властвуют амебы.

Само по себе глобальное потепление — пугающая вещь, об этом много пишут, но с точки зрения вирусологии ситуация такая, что вирусы открывали, будут открывать и 99% вообще не открыто до сих пор. Для человека опасен небольшой процент вирусов, но его хватает Феликс Ершов.

По словам Ершова, таких агентов примерно 1,5 тысячи. Но те, которые находят в мерзлоте, зачастую неопасны для человека.