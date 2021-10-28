Вассерман вызвался помочь отчисленным из школы «Останкино» студентам

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман заявил о готовности стать наставником студенток, которых отчислили из «Высшей школы „Останкино“» Скандал произошел после того, как они поставили лайки к негативным комментариям об учебном заведении.

Вассерман посчитал, что виноваты обе стороны. Он отметил, что девушки поступили некорректно, но отчислять их не стоило.

«С ними нужно было поговорить, они поступили не слишком корректно, им нужно пройти курс по корпоративной этике. Но отчисление — немыслимый перебор. Если им нужна какая-то моя поддержка и мои знания, я готов прочитать студенткам несколько лекций», — сказал Вассерман. Его процитировало Ura.ru.

Общественность узнала о ситуации со студентками на этой неделе, после того как одна из них рассказала эту историю в соцсетях. Алина Темирчиева заявила, что ее и еще нескольких студентов отчислили после того, как они лайкнули пост с критикой школы. Об отчислении им сообщили прямо в переписке в Instagram. При этом, по официальной версии, причиной прощания с учащимися стало то, что они якобы саботировали антиковидные меры.

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко посчитал случившееся пиар-катастрофой для школы «Останкино». Известно, что четырем студентам предложили продолжить учебу, еще двоим обещали вернуть деньги.