Общество 09 января 2024, 09:29 Васька-звонарь. Спасенного с колокольни в Подмосковье кота отправили на карантин Ветеринар не нашел проблем со здоровьем у спасенного в Подмосковье кота-звонаря Unsplash

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Жители села Куплиям в Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, но не мог спуститься. Животное негласно назвали «звонарем». Сейчас кот чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине, сообщили в чате для помощи животным «Кот на дереве».

«Васька-звонарь. <…> Ветеринар проблем не нашел. Ест хорошо. Проблема сходить в туалет ушла, видимо кот стрессовал. Пока на карантине», — рассказали спасители кота.

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Сейчас животное в полном порядке. За усатым присматривают люди.

О застрявшем на колокольне коте стало известно 5 января. Животное забралось на высоту и провело на морозе более 12 часов. Все это время кот истошно кричал, местные жители развернули для его спасения целую операцию.

Спустил кота с колокольни на землю мужчина, который приехал из Коломны. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором спасенное животное жадно уплетает корм.

Ранее в Подмосковье спасли кошку, которая провалилась в вентиляционную шахту. Спасателям пришлось разобрать стену, чтобы вызволить животное. После кошку сразу же отправили к ветеринару.