Происшествия 05 января 2024, 23:03 Жители Подмосковья развернули операцию по спасению застрявшего на колокольне кота Операцию по спасению застрявшего на колокольне кота затеяли жители Подмосковья Unsplash

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Колокольня Церкви Воскресения Словущего в селе Куплиям городского округа Егорьевск Московской области стала ловушкой для забравшегося на высоту кота. Местные жители сообщили, что животное кричит уже более 12 часов и не может спуститься. Для спасения животного уже разработали целую операцию.

Жители заявили, что уже обратились к спасателям, но по их словам, в местном отделении МЧС им заявили, что автовышки и альпинистов у них нет.

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В качестве варианта люди предложили собрать деньги и пригласить промышленных альпинистов, нанять автовышку с опытным оператором. Те, кто был внутри храма, подчеркнули, что залезть на колокольню можно только с внешней стороны.

Ближайшие промышленные альпинисты оказались только в Москве, но, узнав, о расстоянии, которое предстоит преодолеть, все отказались. В чате, где обсуждают судьбу кота несколько девушек заявили, что готовы залезть на вышку самостоятельно. Им ту же предложили дождаться утра.