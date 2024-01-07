Общество 07 января 2024, 01:04 Подмосковные спасатели разобрали стену дома, чтобы вытащить кошку Unsplash

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В одном из домов во Фрязине кошка провалилась в вентиляционную шахту. Чтобы спасти животное, работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания, сообщил Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Жители дома несколько дней слышали жалобное мяуканье. Вместе с сотрудниками управляющей компании они поняли, что животное находится в вентиляционной шахте в районе шестого этажа. Кошка зацепилась там за выступ и с трудом держалась.

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Прибывшие спасатели не смогли достать кошку, подцепив ее с чердака. Она испугалась и упала. Тогда они вызволили ее их подвала, определив место, где нужно разобрать стену. Животное сразу отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее житель Коломны спас кота, который застрял на колокольне храма Воскресения Словущего подмосковном селе Куплиям. Животное пробыло на холоде около 12 часов, но история закончилась хорошо.

За кота переживали многие жители Подмосковья. Они звонили спасателям, но те не смогли помочь из-за отсутствия необходимого оборудования. Тогда люди хотели собрать денег и найти промышленных альпинистов.