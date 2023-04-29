Эксклюзив 29 апреля 2023, 15:12 Дети не помеха. Слепая ненависть закрыла Польше глаза Политолог Журавлев объяснил вторжение в русскую школу в Варшаве желанием унизить Россию РИА «Новости»

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Вторжение польской полиции в школу при российском посольстве в Варшаве связано с курсом властей страны, желающих унизить Россию и выслужиться перед хозяевами из США. Россия не станет отвечать подобной низостью. Уверенность в этом выразил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Далее — его прямая речь.

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Насколько я помню, подобной польской школы в России у нас нет. Ничего даже имитационно похожего на такое заведение [в стране] нет, поэтому прямую реакцию делать не станем. Но, наверное, и не нужно, все-таки это школа. А вот выслать пару польских дипломатов, думаю, быстро [можем].

Вторжение в русскую школу укладывается в антироссийскую политику не только польских, но и американских властей. Все это продолжение кампании против России, не более того. Им нужно унизить Россию, показать, какие они гордые паны — так себя ведут с русскими.

Пресмыкаются перед американскими хозяевами

Поляки перед американцами выслуживаются, а правомерность происходящего никого в Европе последние 30 лет не интересовала. Польша сейчас просто подливает масла в огонь.

Поляки рассматривают Украину как часть своей страны, в этой связи отношения с Россией ухудшаются и будут продолжать ухудшаться.

Одно дело — Украина, которую они поддерживают по указке США. И совсем другое — Украина как вернувшаяся польская провинция.

Заблудший родственник

Украинское руководство не понимает и не хочет понимать, что помощь со стороны Польши — это не помощь одного государства другому. И даже не некий союз двух страны. Это поглощение Украины Польшей.

Знаете, поляки этого очень хотят. Они не принимают результаты Переяславской рады и никогда не примут их. Для Польши это мятежная провинция, которая где-то гуляла 300 лет.